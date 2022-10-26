Минобороны сообщило о пяти атаках ВСУ в ЛНР

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России отбили пять атак 500 солдат ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России отбили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Куземовки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом на очередном брифинге сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По заявлению Конашенкова, со стороны Украины в атаках принимали участие до 500 наемников и солдат регулярной армии ВСУ.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что ВС России смогли уничтожить более 160 солдат противника. Кроме того, российские солдаты уничтожили несколько единиц техники.

«Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено (...) 5 танков, 9 боевых бронированных машин и 10 пикапов», — сообщил он.

Ранее ВСУ уже пытались атаковать в этом районе. 25 октября под Куземовкой были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.