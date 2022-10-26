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12:36, 26 октября 2022Россия

Минобороны сообщило о пяти атаках ВСУ в ЛНР

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России отбили пять атак 500 солдат ВСУ в ЛНР

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России отбили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Куземовки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом на очередном брифинге сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По заявлению Конашенкова, со стороны Украины в атаках принимали участие до 500 наемников и солдат регулярной армии ВСУ.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что ВС России смогли уничтожить более 160 солдат противника. Кроме того, российские солдаты уничтожили несколько единиц техники.

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«Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено (...) 5 танков, 9 боевых бронированных машин и 10 пикапов», — сообщил он.

Ранее ВСУ уже пытались атаковать в этом районе. 25 октября под Куземовкой были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

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Валерий Розенберг
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