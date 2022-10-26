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23:55, 26 октября 2022Мир

Стало известно о встрече главы ЦРУ с Зеленским

CNN: директор ЦРУ Бернс встретился с президентом Зеленским на Украине в октябре
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Отмечается, что глава ЦРУ встретился с Зеленским в октябре. «Будучи там, он подтвердил приверженность США предоставлению поддержки Украине <...> в том числе продолжению обмена разведданными», — сообщил представитель американской администрации, чье имя не называется.

Ранее Бернс назвал эффективным рассекречивание разведданных против России. Он подчеркнул, что этот метод можно использовать и в дальнейшем, «если мы будем рассматривать это как исключение, а не как правило». Директор ЦРУ также призвал быть крайне осторожными в подобных действиях.

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Марина Совина
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