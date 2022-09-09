Директор ЦРУ назвал эффективным рассекречивание разведданных против России

Директор ЦРУ Бернс заявил, что США не стоит брать за правило рассекречивание разведданных

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс назвал рассекречивание разведывательных данных против России в отношении специальной военной операции (СВО) на Украине эффективным, однако подчеркнул, что США не стоит брать такую тактику за правило, сообщает издание Defence One.

«Решения рассекретить разведданные всегда являются очень трудными, но я думаю, что когда президент [США Джо] Байден принял решение очень осторожно и очень выборочно обнародовать некоторые из наших секретов, это сыграло очень эффективную роль в последние шесть месяцев, и я думаю, что это может продолжаться и дальше, если мы будем рассматривать это как исключение, а не как правило», — заявил глава ЦРУ.

Он отметил, что нельзя относиться к разведданным легкомысленно, поскольку в этом случае можно потерять к ним доступ. Также, по словам Бернса, в подобных действиях нужно быть крайне осторожными.

Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс в ходе заседания СБ ООН рассказал, что в Вашингтоне следят за тем, чтобы поставляемое Киеву оружие не стало предметом незаконной утечки.