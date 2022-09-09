Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Директор ЦРУ назвал эффективным рассекречивание разведданных против России

Директор ЦРУ Бернс заявил, что США не стоит брать за правило рассекречивание разведданных
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс назвал рассекречивание разведывательных данных против России в отношении специальной военной операции (СВО) на Украине эффективным, однако подчеркнул, что США не стоит брать такую тактику за правило, сообщает издание Defence One.

«Решения рассекретить разведданные всегда являются очень трудными, но я думаю, что когда президент [США Джо] Байден принял решение очень осторожно и очень выборочно обнародовать некоторые из наших секретов, это сыграло очень эффективную роль в последние шесть месяцев, и я думаю, что это может продолжаться и дальше, если мы будем рассматривать это как исключение, а не как правило», — заявил глава ЦРУ.

Он отметил, что нельзя относиться к разведданным легкомысленно, поскольку в этом случае можно потерять к ним доступ. Также, по словам Бернса, в подобных действиях нужно быть крайне осторожными.

Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс в ходе заседания СБ ООН рассказал, что в Вашингтоне следят за тем, чтобы поставляемое Киеву оружие не стало предметом незаконной утечки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму
В России опровергли прорыв Киева в контрнаступлении
Директор ЦРУ назвал эффективным рассекречивание разведданных против России
Фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским «Динамо» маски Путина и флаги РФ
Главная функция iPhone 14 оказалась недоступна в России
Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем
Власти Запорожья заявили о желании жителей войти в состав России
Врач рассказал о важности аппендикса
Россиянка описал отдых в премиум-отеле в Турции фразой «полное разочарование»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.