В США рассказали о слежке за поставками оружия на Украину

Зампостпреда США при ООН Миллс заявил о слежке за поставками оружия на Украину

Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс в ходе заседания СБ ООН рассказал, что США следят за тем, чтобы оружие, поставляемое Киеву, не стало предметом незаконной утечки. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы следим за тем, чтобы любая помощь обороне Украины была ответственной и не приводила к непредвиденным последствиям», — сказал он, добавив, что США очень серьезно относятся к предотвращению утечки или незаконного распространения оружия, и работают с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность при предоставлении помощи даже в сложных условиях войны.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США предоставят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей. Он уточнил, что речь идет о союзниках Вашингтона по НАТО и других партнерах по обеспечению региональной безопасности, которые могут оказаться под угрозой агрессии со стороны России.