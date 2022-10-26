Мигрантов назвали спасением для американской экономики

Министр труда США Марти Уолш назвал мигрантов спасением для американской экономики

Министр труда США Марти Уолш заявил, что экономику страны ждет «большая катастрофа», если не решить вопрос с привлечением мигрантов на рынок труда, пишет CNBC.

До половины крупных работодателей думают о сокращении затрат на рабочую силу по мере замедления экономики. Безработица составляет в США 3,5 процента, но в стране обеспокоены демографическими данными о трудоспособном населении. «Нам нужна иммиграционная реформа. Я думаю, что у нас будет большая катастрофа, если мы не решим привлечь больше мигрантов», — заявил Уолш, называя это спасением для американской экономики.

За последнее десятилетие всего пять стран привлекли более 50 процентов всех квалифицированных мигрантов: США, Великобритания, Германия, Канада и Австралия.

При этом около 25 стран имеют избыток квалифицированных кадров, а страны испытывают их дефицит. Мешают трудовой миграции боязнь «утечки мозгов», а также страх потери рабочих мест и снижения заработных плат.