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18:52, 26 октября 2022Экономика

Мигрантов назвали спасением для американской экономики

Министр труда США Марти Уолш назвал мигрантов спасением для американской экономики

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Министр труда США Марти Уолш заявил, что экономику страны ждет «большая катастрофа», если не решить вопрос с привлечением мигрантов на рынок труда, пишет CNBC.

До половины крупных работодателей думают о сокращении затрат на рабочую силу по мере замедления экономики. Безработица составляет в США 3,5 процента, но в стране обеспокоены демографическими данными о трудоспособном населении. «Нам нужна иммиграционная реформа. Я думаю, что у нас будет большая катастрофа, если мы не решим привлечь больше мигрантов», — заявил Уолш, называя это спасением для американской экономики.

За последнее десятилетие всего пять стран привлекли более 50 процентов всех квалифицированных мигрантов: США, Великобритания, Германия, Канада и Австралия.

При этом около 25 стран имеют избыток квалифицированных кадров, а страны испытывают их дефицит. Мешают трудовой миграции боязнь «утечки мозгов», а также страх потери рабочих мест и снижения заработных плат.

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Платон Щукин
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