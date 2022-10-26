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05:07, 26 октября 2022Экономика

Россиянам назвали способ накопить большую сумму в новых реалиях

«Прайм»: специалист Новикомбанка Сычков заявил, что накопить большую сумму помогут вклады

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В новых реалиях россияне могут накопить большую сумму, посредством откладывания средств. Такой способ назвал директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков в беседе с агентством «Прайм».

По словам Сычкова, есть надежные способы накопления. В частности, вклады помогут сохранить накопления и получить доход, перекрывающий инфляцию. Сычков порекомендовал ежемесячно отчислять около пяти-десяти процентов от своего дохода на случай форс-мажора. Главный плюс этого инструмента — ликвидность, подчеркнул он.

«Держать эти средства тоже лучше на вкладе, чем инвестировать в ценные бумаги, так как на фондовом рынке одинаково возможны два сценария — ты можешь хорошо заработать, а можешь все потерять», — заявил специалист. Иные инструменты, по его словам, результат не гарантируют.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что практически от любого уровня дохода можно сберегать 10 процентов без ущерба для текущего потребления. По словам экономиста, сбережения должны быть такими же первоочередными, как уплата налогов, оплата света и газа, покупка бензина для автомобиля.

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Юлия Мискевич
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