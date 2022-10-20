Раскрыт оптимальный способ откладывать сбережения

Экономист Беляев: откладывать без ущерба для потребления можно 10 процентов дохода

Люди не делают сбережений по ряду причин: некоторые считают, что у них слишком маленькие доходы, другие не доверяют финансовым институтам, а кто-то склонен к импульсивным покупкам, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл способ, который поможет увеличивать накопления без ущерба для текущего потребления.

Ранее исследования финансового сервиса Platforma и маркетплейса «Сравни» показало, что 30 процентов россиян в настоящее время не делают сбережений. При этом 33 процента респондентов каждый месяц стараются откладывать более трети от своего заработка, 37 процентов оставляют для сбережений меньшие суммы.

Основные правила накоплений

Считается, что практически от любого уровня дохода можно сберегать 10 процентов без ущерба для текущего потребления Михаил Беляев экономист

По словам экономиста, сбережения должны быть такими же первоочередными, как уплата налогов, оплата света и газа, покупка бензина для автомобиля. «Не стоит месяц тратить и сберегать, что осталось, сразу делаете этот взнос и живете на остаток денег», — посоветовал он.

Другой важный момент, о котором стоит помнить при формировании сбережений — это долгосрочность. «Нельзя надеяться на то, что у вас осталось до пенсии два-три года, вы начнете копить и произойдет чудо. Период должен быть очень длительный, фактически лучше всего откладывать средства с первой заработной платы, чтобы к тому моменту, когда вы выходите на пенсию, у вас скапливается серьезная финансовая подушка», — пояснил Беляев.

Кроме того, обязательно следует вкладывать сбережения в определенные инструменты доходности, обратил внимание экономист. Для этого необходимо выстроить специальный доходный план. «Сначала вы вкладываете в какие-то доступные вам финансовые инструменты, потом, на определенном этапе, вы подключаете страховые инструменты», — уточнил он.

Инструменты доходности

При выборе финансового инструмента надо помнить формулу — чем стабильнее доход, тем меньше риск Михаил Беляев экономист

«Если человек хочет получать доход выше, чем банковский процент, это требует специальных знаний. Прежде всего, надо овладевать финансовой грамотностью, чтобы понимать, в какие инструменты вы можете и должны вкладывать свои сбережения для того, чтобы минимизировать возможные потери, а, может быть, и приумножить накопления», — подчеркнул экономист.

Самое простое вложение, по словам экономиста, это банковский вклад. Инструменты, которые тоже достаточно надежны, это облигации федерального займа с индексом. «Покупаете их на три года, и вам дают 8-9 процентов дохода. Все остальные инструменты требуют хотя бы минимальных знаний», — поделился Беляев.

Он также выделил ряд инструментов, которые сейчас ни в коем случае не стоит использовать. Это криптовалюты и иностранные валюты. «Сейчас наиболее стабилен рубль, остальные валюты не принесут вам ни стабильности, ни дохода. И точно не надо вкладывать деньги в те мероприятия, которые сулят вам быстрый и фантастический доход выше рыночного», — предостерег экономист.

Идеальная финансовая подушка

Если говорить об оперативной финансовой подушке, то это резерв в размере двух или трех месячных доходов. Именно эти накопления, по словам эксперта, могут выручить человека в случае потери доходы или смены работы.

«Если речь идет о пенсионном плане, вы можете рассчитать себе целевой доход. Для этого вы должны представлять, сколько вы приблизительно будете получать пенсии, может, у вас есть какие-то другие источники дохода. Нужно прикинуть, сколько бы вам еще надо было получать, чтобы жить комфортно. Исходя от этой целевой суммы, вы уже смотрите на свой доход, выплатной период, который хотите посвятить формированию этой подушки, и можете рассчитать, сколько было бы неплохо прибавить», — рассказал Беляев.

Об опасности хранения личных сбережений в криптовалюте россиян предупреждали в Министерстве финансов. Замглавы ведомства Алексей Моисеев отмечал, что это опасно и сопряжено с рисками.

Ранее стало известно, что согласно новому пакету санкций, Евросоюз (ЕС) запрещает россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках.

После этого крупный сервис криптовалютных кошельков Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей. Основатель портала Bits.media, эксперт по криптовалюте Иван Тихонов в разговоре с «Лентой.ру» призвал россиян не искать обходные пути для его использования.