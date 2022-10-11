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Минфин предупредил россиян об опасности хранения сбережений в криптовалюте

Минфин РФ предупредил, что хранение сбережений в криптовалюте опасно и сопряжено с рисками

Фото: Unsplash.com

Министерство финансов предупредило россиян, что хранение личных сбережений в криптовалюте опасно и сопряжено с рисками. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев в эфире радиостанции «Москва FM», передает ТАСС.

«Криптовалюта — это не актив. Я призываю всех не хранить свои сбережения в криптовалютах, это исключительно опасно, там нет обязанной стороны», — указал заместитель министра.

Моисеев добавил, что опасности сопряжены не только с котировками, существует также огромное количество технологических рисков.

Замглавы Минфина призвал расценивать криптовалюты только как элемент расчетов, когда другие затруднены из-за санкций. Он также пояснил, что скрытность транзакций остается под вопросом, особенно при использовании иностранной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что согласно новому пакету санкций, Евросоюз (ЕС) запрещает россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках.

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Марина Совина
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