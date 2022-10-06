ЕС запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории

Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории

Согласно новому пакету санкций, ЕС запрещает россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках, указано в пресс-релизе Европейской комиссии (ЕК).

Таким образом блок ужесточил ранее введенные санкции, действующие с апреля. Теперь запрет касается любых сумм — до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.