Крупный криптовалютный кошелек назвал дату блокировки счетов россиян

Blockchain.com заблокирует счета россиян 27 октября

Крупный сервис криптовалютных кошельков Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей с 27 октября. Такая дата названа в его заявлении, пишет РБК.

«Blockchain.com в настоящее время запрещено предоставлять кастодиальные услуги и сервис вознаграждений гражданам России», — отметили в компании. Россиянам предоставят возможность вывести средства до 27 октября, после этого их счета заблокируют.

Ранее аккаунты россиян заморозил канадский NFT-маркетплейс Dapper. Также о введении ограничений заявил обменник LocalBitcoins.

Согласно новому пакету санкций, Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Теперь запрет касается любых сумм — до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.