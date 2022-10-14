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15:42, 14 октября 2022Экономика

Россиян предостерегли от попыток использовать заблокированные криптокошельки

Эксперт Тихонов призвал россиян не искать обходные пути для использования Blockchain.com

Фото: Aleksey Bychkov / Globallookpress.com

Основатель портала Bits.media, эксперт по криптовалюте Иван Тихонов призвал россиян не искать обходные пути для использования крупного сервиса криптовалютных кошельков. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей. Им предоставили возможность вывести средства со счетов до 27 октября.

Конечно, можно найти способы обойти все эти запреты: входить через зарубежный VPN, не иметь транзакций с определенными адресами, представляться Джоном Смитом и тому подобное, но зачем, если можно использовать независимое свободное программное обеспечение, которое изначально создавалось нецензурируемым

Иван Тихонов эксперт по криптовалюте

Если говорить о децентрализованных сетях, то там не должно быть какой-то единой точки отказа, отметил он. Если же пользователи выбирают из-за удобства централизованные сервисы, то в нагрузку они получают еще и все риски хранения своих денег в чужом кармане.

«В этот раз предупредили заранее, а в следующий раз могут заблокировать и без предупреждения. Если кошелек может заблокировать ваши средства, то это не ваш кошелек. А держать криптовалюту в чужих кошельках вообще противоречит основным идеям криптовалют», — поделился эксперт.

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Солидарен с ним и эксперт криптобиржи StormGain Дмитрий Носков. Специалист отметил, что теоретически можно попробовать найти пути обхода санкций — например, попросить своих друзей в сопредельных государствах зарегистрировать аккаунт в кошельке или самому выехать за пределы страны и сделать это из того государства, в котором санкции не действуют.

«Но на практике это будет достаточно сложно и дорого. Проще перейти на сервисы, которых не коснулись санкции или на децентрализованные биржи вроде Pancake, можно пользоваться P2P-сервисами», — рассказал он.

Согласно новому пакету санкций, Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на его территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Теперь запрет касается любых сумм — до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.

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Екатерина Смирная
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