Россиян предостерегли от попыток использовать заблокированные криптокошельки

Эксперт Тихонов призвал россиян не искать обходные пути для использования Blockchain.com

Основатель портала Bits.media, эксперт по криптовалюте Иван Тихонов призвал россиян не искать обходные пути для использования крупного сервиса криптовалютных кошельков. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей. Им предоставили возможность вывести средства со счетов до 27 октября.

Конечно, можно найти способы обойти все эти запреты: входить через зарубежный VPN, не иметь транзакций с определенными адресами, представляться Джоном Смитом и тому подобное, но зачем, если можно использовать независимое свободное программное обеспечение, которое изначально создавалось нецензурируемым Иван Тихонов эксперт по криптовалюте

Если говорить о децентрализованных сетях, то там не должно быть какой-то единой точки отказа, отметил он. Если же пользователи выбирают из-за удобства централизованные сервисы, то в нагрузку они получают еще и все риски хранения своих денег в чужом кармане.

«В этот раз предупредили заранее, а в следующий раз могут заблокировать и без предупреждения. Если кошелек может заблокировать ваши средства, то это не ваш кошелек. А держать криптовалюту в чужих кошельках вообще противоречит основным идеям криптовалют», — поделился эксперт.

Солидарен с ним и эксперт криптобиржи StormGain Дмитрий Носков. Специалист отметил, что теоретически можно попробовать найти пути обхода санкций — например, попросить своих друзей в сопредельных государствах зарегистрировать аккаунт в кошельке или самому выехать за пределы страны и сделать это из того государства, в котором санкции не действуют.

«Но на практике это будет достаточно сложно и дорого. Проще перейти на сервисы, которых не коснулись санкции или на децентрализованные биржи вроде Pancake, можно пользоваться P2P-сервисами», — рассказал он.

Согласно новому пакету санкций, Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на его территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Теперь запрет касается любых сумм — до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.