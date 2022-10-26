Российский посол заявил о демонстративном отходе Австрии от нейтралитета

Российский посол Любинский заявил о демонстративном отходе властей Австрии от нейтралитета

Австрия не давала поводов усомниться и на практике добросовестно следовала закрепленному в Конституционном законе принципу постоянного нейтралитета, однако с начала российской военной операции на Украине власти республики демонстративно отходят от нейтрального статуса. Об этом заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По мнению дипломата, в стране все сильнее проявляется «эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа». «Австрия в полном объеме присоединилась к беспрецедентным волюнтаристским санкциям против нашей страны (упомяну также ничем не обоснованную высылку четырех российских дипломатов)», — сказал Любинский, отметив, что со стороны Вены звучат «русофобские, не имеющие ничего общего с традициями "добрых услуг"» высказывания в адрес России.

Посол обратил внимание, что голоса умеренно настроенных политиков теряются в «воинствующей риторике» австрийского правительства. «Подобный курс Вены не может пройти без последствий для наших двусторонних связей. По ряду параметров они уже стремятся к точке замерзания вопреки всем добрым традициям конструктивного российско-австрийского политдиалога», — заключил Любинский.

Ранее сообщалось, что сотни человек вышли на улицы в центре Вены с требованием снять санкции против России, а также сохранить военный и политический нейтралитет Австрии.

