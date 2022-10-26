Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:57, 26 октября 2022Мир

Российский посол заявил о демонстративном отходе Австрии от нейтралитета

Российский посол Любинский заявил о демонстративном отходе властей Австрии от нейтралитета
СюжетСанкции против России:
Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Австрия не давала поводов усомниться и на практике добросовестно следовала закрепленному в Конституционном законе принципу постоянного нейтралитета, однако с начала российской военной операции на Украине власти республики демонстративно отходят от нейтрального статуса. Об этом заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По мнению дипломата, в стране все сильнее проявляется «эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа». «Австрия в полном объеме присоединилась к беспрецедентным волюнтаристским санкциям против нашей страны (упомяну также ничем не обоснованную высылку четырех российских дипломатов)», — сказал Любинский, отметив, что со стороны Вены звучат «русофобские, не имеющие ничего общего с традициями "добрых услуг"» высказывания в адрес России.

Посол обратил внимание, что голоса умеренно настроенных политиков теряются в «воинствующей риторике» австрийского правительства. «Подобный курс Вены не может пройти без последствий для наших двусторонних связей. По ряду параметров они уже стремятся к точке замерзания вопреки всем добрым традициям конструктивного российско-австрийского политдиалога», — заключил Любинский.

Ранее сообщалось, что сотни человек вышли на улицы в центре Вены с требованием снять санкции против России, а также сохранить военный и политический нейтралитет Австрии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В России изложили возможный сценарий применения Украиной «грязной бомбы»
Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей орех
Двое россиян напоили и изнасиловали коллегу-стажерку в центре Москвы
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
ВМФ России поставили первую партию электрических торпед
Дошедший пешком до Ирана европеец посетил могилу героини протестов и пропал
Назван самый зараженный крысами город США
Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины
Мигрантов назвали спасением для американской экономики
Троих 18-летних парней задержали за убийство 23-летнего россиянина у него дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.