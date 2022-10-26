Эксперт посоветовал запастись продуктами к Новому году

Финансовый аналитик Беляев: заранее к Новому году можно купить консервы, колбасы и птицу

Заранее к Новому году можно купить колбасы, мясо птицы, консервы, рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Вечерней Москвой» он перечислил некоторые продукты для новогоднего стола, покупка которых сейчас сэкономит деньги.

По мнению Беляева, стоит обратить внимание на качественные сорта колбас, мясные деликатесы, а также на консервы: маслины, горошек, кукурузу, соленья и иные ингредиенты для приготовления холодных блюд. «Запеченная птица — любимое блюдо многих гостей в Новый год. Поэтому и мясо птицы лучше купить сейчас, когда цены не кусаются», — посоветовал эксперт.

Кроме того, продолжил он, запастись можно алкогольной продукцией. «Крепкий алкоголь, шампанское, коньяк, водка — все эти горячительные напитки к концу декабря резко подскочат в цене. Следовательно, есть толк запастись всем этим добром сейчас, чтобы не переплачивать потом», — заключил он.

Ранее врач Елена Попова предупредила о последствиях злоупотребления солью. По ее словам, переизбыток соли в организме может спровоцировать развитие серьезных заболеваний и даже привести к размягчению костей и зубов.