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11:42, 26 октября 2022Забота о себе

Эксперт посоветовал запастись продуктами к Новому году

Финансовый аналитик Беляев: заранее к Новому году можно купить консервы, колбасы и птицу

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Заранее к Новому году можно купить колбасы, мясо птицы, консервы, рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Вечерней Москвой» он перечислил некоторые продукты для новогоднего стола, покупка которых сейчас сэкономит деньги.

По мнению Беляева, стоит обратить внимание на качественные сорта колбас, мясные деликатесы, а также на консервы: маслины, горошек, кукурузу, соленья и иные ингредиенты для приготовления холодных блюд. «Запеченная птица — любимое блюдо многих гостей в Новый год. Поэтому и мясо птицы лучше купить сейчас, когда цены не кусаются», — посоветовал эксперт.

Кроме того, продолжил он, запастись можно алкогольной продукцией. «Крепкий алкоголь, шампанское, коньяк, водка — все эти горячительные напитки к концу декабря резко подскочат в цене. Следовательно, есть толк запастись всем этим добром сейчас, чтобы не переплачивать потом», — заключил он.

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Александра Лисица
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