Россиян предупредили о серьезной опасности самой популярной приправы

Врач Попова: злоупотребление солью может спровоцировать болезни почек и размягчение костей

Переизбыток соли в организме может спровоцировать развитие серьезных заболеваний и даже привести к размягчению костей и зубов, предупредила врач Елена Попова. Обо всех последствиях злоупотребления самой популярной приправой она рассказала россиянам в беседе с «Известиями».

Хлорид натрия необходим для корректной работы организма, в частности, он участвует в процессе сокращения мышц, помогает избежать обезвоживания и обеспечивает корректный процесс пищеварения, сообщила медик. Однако в больших количествах он оказывает комплексное негативное влияние на здоровье. Переизбыток соли в организме представляет опасность в первую очередь потому, что из-за него могут развиться болезни почек, печени, сердца и сосудов. «Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов», — предостерегла врач.

Кроме того, по словам Поповой, переизбыток соли в организме приводит к задержке жидкости и отекам, а также препятствует расщеплению жиров, что способствует увеличению веса. В то же время хлорид натрия повышает выработку соляной кислоты, что, в свою очередь, вызывает обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и повышает риск развития сахарного диабета.

В качестве суточной нормы для здоровых людей Попова назвала пять граммов соли в день. Для пациентов с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями это количество стоит снизить до одного грамма. При наличии серьезных патологий почек врачи могут назначить бессолевую диету, подытожила специалистка и добавила, что соль содержится практически во всех обработанных продуктах (мясные деликатесы, хлеб, печенье и так далее).

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