Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:26, 24 октября 2022Забота о себе

Шеф-повар предупредил о вызывающей рак тефлоновой посуде

Шеф-повар Крюков: скрытый под тефлоном алюминий выделяет канцерогены

Фото: Unsplash

Скрытый под тефлоном алюминий может выделять канцерогены при взаимодействии с продуктами, рассказал шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. О вызывающей рак тефлоновой посуде он предупредил в беседе с News.ru.

Крюков указал на то, что обычно тефлоновое покрытие состоит из полимеров. «В основном его наносят на алюминиевую поверхность, если говорить об алюминии — на нем нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, так как, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды, и если постоянно употреблять, то количество яда в организме будет увеличиваться, что может привести к онкологии», — предостерег Крюков.

Материалы по теме:
Горящий творог и невкусный сыр. Импортной еды в российских магазинах становится меньше. Безопасна ли та, что остается?
Горящий творог и невкусный сыр.Импортной еды в российских магазинах становится меньше. Безопасна ли та, что остается?
11 июля 2022
Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Смертельная жадностьОт этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
27 марта 2019

Шеф-повар заявил, что тефлоновую посуду нужно выбрасывать при появлении на ней малейших царапин. «Чтобы такая посуда не портилась, любая антипригарная поверхность не любит резких перепадов температур, интенсивного нагрева. Если сильно раскалили, то дайте ей постоять остыть, никакой воды и льда», — заключил он.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев назвал привычки, провоцирующие рак. По его словам, курение считается одним из основных факторов риска, приводящих к раку горла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Женщина начала страдать от неконтролируемого смеха из-за редкого заболевания
Шеф-повар предупредил о вызывающей рак тефлоновой посуде
Стало известно о переговорах Путина с лидером западноафриканской страны
Захарова высказалась об оправдании журналиста Красовского
ЕС пригрозил Ирану новыми санкциями
В России заметили изменение в поведении инвесторов
Пожизненно осужденный рассказал об изнасиловании и убийстве пенсионерки
В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения ВС России
Макгрегор анонсировал возвращение в UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.