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19:07, 19 октября 2022Забота о себе

Россиянам рассказали о провоцирующих рак горла привычках

Врач Пылев назвал курение и злоупотребление алкоголем факторами риска развития рака горла

Фото: ᴇᴍɪ / Unsplash

Курение считается одним из основных факторов риска, приводящих к раку горла, заявил врач-онколог Андрей Пылев. Эту и еще две вредные привычки, провоцирующие опасный недуг, он назвал россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам медика, причинно-следственная связь между курением и раком горла доказана многочисленными исследованиями. Курильщики страдают от рака горла существенно чаще, чем некурящие люди. Также, рассказал Пылев, спровоцировать развитие заболевания могут злоупотребление алкоголем и регулярный контакт с канцерогенами, наиболее опасными из которых считаются нефтепродукты, продукты горения и бензол.

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Рак горла легко диагностируется даже на ранних стадиях, продолжил онколог. Симптомами болезни, которые должны насторожить и заставить обратиться к врачу, являются беспричинная боль в горле, затяжной кашель, осиплость голоса и длительный ларингит.

Ранее онколог-маммолог Виктор Федосейкин опроверг миф, что пирсинг груди повышает риск развития рака молочной железы. По его словам, многочисленные исследования доказали, что никакой связи между проколами сосков и онкологией не существует.

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Наталья Обрядина
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