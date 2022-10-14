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20:48, 14 октября 2022Забота о себе

Онколог опроверг расхожее мнение о связи пирсинга сосков и рака груди

Онколог Федосейкин уверен, что пирсинг сосков не может спровоцировать рак груди

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Пирсинг сосков сопряжен с рядом опасностей для здоровья, однако рак груди он спровоцировать не может, уверен онколог-маммолог Виктор Федосейкин. Расхожее мнение он опроверг в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист со ссылкой на многочисленные научные исследования заявил, что связи между пирсингов сосков и повышением риска развития онкологии молочной железы не существует. Однако популярное украшение для сосков без соблюдения мер безопасности может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.

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По словам Федосейкина, если в период заживления проколов человек не соблюдает правила гигиены, это может стать причиной воспаления, болей и нагноения. При появлении любого из этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, предостерег онколог.

Кроме того, у человека может случиться аллергическая реакция на металл, из которого сделано украшение для пирсинга. «Идеальный вариант — медицинские сплавы, на которые наш организм практически не реагирует. Если вставить в свежий прокол неподходящее украшение, то возможен целый букет неприятных последствий: зуд, сыпь, воспаление, отек в месте прокола», — отметил Федосейкин.

В заключение онколог предупредил, что неопытный мастер может неправильно сделать прокол, что чревато образованием кисты.

Ранее маммолог Вера Диденко перечислила россиянкам основные симптомы рака молочной железы. К признакам развития онкологии груди, которые пациент может самостоятельно у себя заподозрить, прежде всего относится беспричинное изменение формы и размеров молочных желез, заявила врач.

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Наталья Обрядина
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