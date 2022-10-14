Россиянкам рассказали о признаках рака молочной железы

Маммолог Диденко: трещины в области соска могут быть признаком рака молочной железы

Существует целый ряд признаков, которые могут указывать на развитие рака молочной железы, рассказала врач онколог-маммолог, ведущий интервенционный диагност московской Городской клинической онкологической больницы №1 Вера Диденко. Специалист перечислила их в разговоре с «Лентой.ру».

Признаки

К признакам развития рака молочной железы, которые пациент может самостоятельно у себя заподозрить, прежде всего, относится беспричинное изменение формы и размеров молочных желез. «Это может быть резкое уменьшение в размерах или, наоборот, резкое увеличение, появление отека какой-то молочной железы или обеих молочных желез», — уточнила врач.

Должно насторожить, по словам специалиста, и неожиданное изменение цвета кожных покровов, например, покраснение, а также такие визуальные проявления, как язвы или втяжения кожи. «Например, человек, когда смотрит на себя в зеркало, может увидеть, что где-то происходит какое-то локальное западение — одна железа вся ровная, гладкая, а у другой видно деформацию», — пояснила Вера Диденко.

Кроме того, стоит обращать внимание на изменения со стороны соска и зоны ареолы, а именно различные корочки, шелушения или экзематозные проявления. «Еще могут быть выделения из соска, иногда они бывают в норме, особенно если недавно была лактация, но если мы видим выделения с какой-то одной стороны, особенно если они буроватого, красноватого или янтарного цвета, это тоже повод обратиться к врачу», — предупредила онколог.

Также о развитии рака молочной железы, по ее словам, может свидетельствовать появление пальпируемых уплотнений в молочной железе.

При обнаружении у себя тревожных признаков лучше всего сразу обратиться к врачу, который при необходимости направит к профильному специалисту — маммологу, отметила Вера Диденко.

Факторы риска

По словам врача, к факторам риска, которые увеличивают вероятность появления рака молочной железы, относятся употребление алкоголя, курение, ожирение, различные гормональные нарушения и прием гормонозаместительной терапии.

Также стоит учитывать наследственные факторы риска. Если в семье были случаи рака молочной железы или рака яичников, рака эндометрия, это все повод задуматься. Такой пациент должен обследоваться более тщательно Вера Диденко врач онколог-маммолог

Профилактика

Как таковой профилактики возникновения рака молочной железы нет, но есть так называемая вторичная профилактика, когда пациент регулярно проходит инструментальное обследование с профилактической целью, рассказала Вера Диденко.

«С 40 лет рекомендуется как минимум раз в два года проходить маммографическое исследование, так называемый скрининг, когда можно обнаружить рак на самой ранней стадии, когда еще никаких клинических проявлений нет. Для женщин до 40 лет — это ультразвуковое исследование молочных желез, маммография им может быть назначена только по показаниям», — предупредила врач.

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