Россиянкам рассказали о признаках рака молочной железы
Существует целый ряд признаков, которые могут указывать на развитие рака молочной железы, рассказала врач онколог-маммолог, ведущий интервенционный диагност московской Городской клинической онкологической больницы №1 Вера Диденко. Специалист перечислила их в разговоре с «Лентой.ру».
Признаки
К признакам развития рака молочной железы, которые пациент может самостоятельно у себя заподозрить, прежде всего, относится беспричинное изменение формы и размеров молочных желез. «Это может быть резкое уменьшение в размерах или, наоборот, резкое увеличение, появление отека какой-то молочной железы или обеих молочных желез», — уточнила врач.
Должно насторожить, по словам специалиста, и неожиданное изменение цвета кожных покровов, например, покраснение, а также такие визуальные проявления, как язвы или втяжения кожи. «Например, человек, когда смотрит на себя в зеркало, может увидеть, что где-то происходит какое-то локальное западение — одна железа вся ровная, гладкая, а у другой видно деформацию», — пояснила Вера Диденко.
Кроме того, стоит обращать внимание на изменения со стороны соска и зоны ареолы, а именно различные корочки, шелушения или экзематозные проявления. «Еще могут быть выделения из соска, иногда они бывают в норме, особенно если недавно была лактация, но если мы видим выделения с какой-то одной стороны, особенно если они буроватого, красноватого или янтарного цвета, это тоже повод обратиться к врачу», — предупредила онколог.
Также о развитии рака молочной железы, по ее словам, может свидетельствовать появление пальпируемых уплотнений в молочной железе.
При обнаружении у себя тревожных признаков лучше всего сразу обратиться к врачу, который при необходимости направит к профильному специалисту — маммологу, отметила Вера Диденко.
Факторы риска
По словам врача, к факторам риска, которые увеличивают вероятность появления рака молочной железы, относятся употребление алкоголя, курение, ожирение, различные гормональные нарушения и прием гормонозаместительной терапии.
Также стоит учитывать наследственные факторы риска. Если в семье были случаи рака молочной железы или рака яичников, рака эндометрия, это все повод задуматься. Такой пациент должен обследоваться более тщательно
Профилактика
Как таковой профилактики возникновения рака молочной железы нет, но есть так называемая вторичная профилактика, когда пациент регулярно проходит инструментальное обследование с профилактической целью, рассказала Вера Диденко.
«С 40 лет рекомендуется как минимум раз в два года проходить маммографическое исследование, так называемый скрининг, когда можно обнаружить рак на самой ранней стадии, когда еще никаких клинических проявлений нет. Для женщин до 40 лет — это ультразвуковое исследование молочных желез, маммография им может быть назначена только по показаниям», — предупредила врач.
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