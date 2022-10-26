Россиянин вспомнил старые обиды и забил до смерти ругавшего его в детстве отца

В Кузбассе россиянин во время застолья забил до смерти наказывавшего его в детстве отца

В Кузбассе 46-летнего россиянина осудили на восемь лет и девять месяцев за избиение до смерти 69-летнего отца. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием.

По данным следствия, в марте этого года он выпивал вместе с отцом. Во время застолья сын вспомнил старые обиды и предъявил отцу претензию из-за того, что тот наказывал и ругал его в детстве. Родственники поссорились, фигурант начал избивать отца. Когда тот скончался, мужчина спрятал тело погибшего в одной из комнат и сказал соседям, что пенсионер уехал в неизвестном направлении.

Так как пожилой мужчина долгое время не возвращался, обеспокоенные местные жители обратились в администрацию поселка. Чиновники вместе с участковым пришли в дом пропавшего и во время осмотра обнаружили там его тело со следами насильственной смерти.

12 сентября сообщалось, что в Хакасии местный житель попытался зарубить отца топором и убил мачеху металлическим ломом.