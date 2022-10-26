Россияне стали чаще выбираться за границу для отдыха на ноябрьских праздниках

OneTwoTrip: россияне стали чаще выбираться за границу для отдыха на ноябрьских праздниках

В 2022 году доля зарубежных направлений среди бронирований перелетов россиян на ноябрьские праздники выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет ТАСС.

Отмечается, что российские туристы стали чаще планировать отдых за границей на длинных ноябрьских выходных — доля бронирований авиабилетов по сравнению с 2021 годом увеличилась в 2,2 раза — до 25 процентов. В остальных 75 процентах путешественники выбирают отечественные направления.

Таким образом, с 4 по 6 ноября самым популярным зарубежным направлением оказался Ереван с долей 15,2 процента от всех бронирований авиабилетов за границу. На втором месте Стамбул — 8,2 процента. На третьем — Худжанд в Таджикистане — пять процентов. Следом идет казахстанская Астана (4,6 процента) и столица Азербайджана Баку (4,2 процента). Также в топ-10 востребованных городов вошли Тель-Авив, Бишкек, Белград, Ташкент и Ош.

Среди внутрироссийских направлений лидирует Москва — 27 процентов, затем с небольшим отрывом друг от друга идут Санкт-Петербург (12 процентов) и Сочи (10 процентов). Также аналитики сервиса заметили высокий спрос на перелеты в Кавказские Минеральные Воды (5,2 процента), Махачкалу (3,6 процента) и Уфу (3,4 процента).

Дороже всего россиянам обойдутся билеты в Белград — 34,5 тысячи рублей, Тель-Авив — 25,9 тысячи рублей, и Стамбул — 23,3 тысячи рублей. Среди самых бюджетных предложений лидируют Астана — 11,3 тысячи рублей, Бишкек — 11,8 тысячи рублей, и Худжанд — 13 тысяч рублей.

Самым дорогим из внутрироссийских направлений на ноябрьские праздники оказался перелет в Екатеринбург— 7,8 тысячи рублей за человека в одну сторону, а также Санкт-Петербург и Москва — около шести тысяч рублей соответственно. Дешевле всего улететь в Казань — 4,1 тысячи рублей, Сочи — 4,7 тысячи рублей, и Минводы — пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на поездах на ноябрьские праздники в Санкт-Петербург — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на путешествия между Москвой и Северной столицей. Средняя стоимость билета составила 3,1 тысячи рублей на человека в одну сторону.