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09:02, 25 октября 2022Путешествия

Россияне массово устремились в один город на поездах на ноябрьские праздники

«Туту.ру»: россияне массово устремились в Санкт-Петербург на поездах в ноябре

Фото: Hu Chen / Unsplash

Россияне массово устремились в один город на поездах на ноябрьские праздники — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на путешествия в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поездок «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество поездок (13,4 процента бронирований) в ноябре запланировано между Москвой и Северной столицей. Средняя стоимость билета составляет 3,1 тысячи рублей на человека в одну сторону.

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Второе и третье места по популярности заняли маршруты Москва — Нижний Новгород и Москва — Казань. Средний чек по данным направлениям составил 1,8 и 3,1 тысячи рублей соответственно. Также высоким спросом пользуются поездки из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также из Краснодара в Адлер.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованы билеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск. Средний чек за проезд составляет около 3,1 тысячи рублей в одну сторону. Также популярны другие белорусские города: Могилев, Гомель, Витебск.

Ранее в октябре сообщалось, что пассажирка поезда Москва — Краснодар отсудила у попутчика 30 тысяч рублей за то, что ночью ей на лицо с верхней полки упал топор.

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Валентина Процкова
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