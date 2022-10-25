Россияне массово устремились в один город на поездах на ноябрьские праздники

«Туту.ру»: россияне массово устремились в Санкт-Петербург на поездах в ноябре

Россияне массово устремились в один город на поездах на ноябрьские праздники — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на путешествия в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поездок «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество поездок (13,4 процента бронирований) в ноябре запланировано между Москвой и Северной столицей. Средняя стоимость билета составляет 3,1 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Второе и третье места по популярности заняли маршруты Москва — Нижний Новгород и Москва — Казань. Средний чек по данным направлениям составил 1,8 и 3,1 тысячи рублей соответственно. Также высоким спросом пользуются поездки из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также из Краснодара в Адлер.

Среди зарубежных направлений наиболее востребованы билеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск. Средний чек за проезд составляет около 3,1 тысячи рублей в одну сторону. Также популярны другие белорусские города: Могилев, Гомель, Витебск.

Ранее в октябре сообщалось, что пассажирка поезда Москва — Краснодар отсудила у попутчика 30 тысяч рублей за то, что ночью ей на лицо с верхней полки упал топор.