Россиянка засудила соседа по купе за упавший на нее с верхней полки топор

Пассажирка поезда отсудила 30 тысяч рублей у группы туристов за упавший на ее лицо топор

Пассажирка поезда Москва — Краснодар отсудила у попутчика 30 тысяч рублей за то, что ночью ей на лицо с верхней полки упал топор. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел в конце апреля 2021 года. Поздно вечером, когда женщина пыталась достать с третьей полки одеяло, ей вместе с бельем на лицо упал топор, принадлежавший ее соседу по купе. Россиянка получила серьезную травму — на надбровной части правого глаза образовалась гематома, а веко опухло.

Как позже выяснилось, топор везла группа туристов, которые разместили походный инвентарь на верхних полках купе. Суд отказал женщине в возбуждении уголовного дела, так как у путешественников отсутствовал прямой умысел нанесения травмы, однако все же россиянка смогла доказать несоблюдение правил перевозки предметов подобного рода. Руководителя тургруппы обязали выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей.

Ранее в мае 2021 года российская туристка получила тяжелую травму, отправившись отдыхать в Сочи на поезде. Отмечалось, что на нее с верхней полки упал чемодан другого пассажира. В больнице у женщины диагностировали ушиб поясничного отдела и компрессионный перелом позвоночника.