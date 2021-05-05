Российская туристка сломала позвоночник в поезде

Российская туристка сломала позвоночник, отправившись отдыхать в Сочи на поезде. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

72-летняя жительница Ростова-на-Дону направлялась в санаторий Лазаревского района. В поезде «Москва-Сухум» на нее с полки упал чемодан другого пассажира. Пострадавшую госпитализировали. В больнице у женщины диагностировали ушиб поясничного отдела и компрессионный перелом позвоночника.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мексике официант поджег лицо туристки, проводившей отпуск в роскошном отеле. Туристка из США вместе с подругами заказала себе коктейль, который необходимо поджечь при подаче. Сотрудник бара вылил специальную смесь для розжига прямо на бокал, но огонь перекинулся на стоящую рядом девушку. Американка получила ожоги второй степени.