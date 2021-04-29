Россиянка бюджетно отдохнула в пятизвездочном отеле Хургады и разочаровалась

Российская туристка провела отпуск в бюджетном пятизвездочном отеле Хургады и поделилась своими разочарованиями от отдыха. Впечатления путешественницы опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка отметила старые номера с довольно ветхой мебелью, «повидавшей не один сезон». «Каждый день приносили по две бутылки воды, чай, кофе. Есть небольшой балкон, столик и пара стульев. Уборка каждый день», — описала условия постоялица.

Кроме того, туристке не понравилось мелкое море и отсутствие подводного мира, ради которого нужно отдельно покупать выездную экскурсию на подводной лодке.

Однако, несмотря на недостатки, россиянка выделила у гостиницы ряд плюсов. Среди них: большой аквапарк, обширная зеленая территория и разнообразное питание, которое «выше всяких похвал». По словам автора статьи, всего за 15 долларов можно сытно поужинать в рыбном ресторане.

Ранее в апреле стало известно о возможных сроках официального открытия границ между Россией и Египтом. По прогнозу исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, туристы смогут полететь в африканскую страну во второй половине мая.