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22:47, 26 октября 2022Мир

В МАГАТЭ оценили шансы установить безопасную зону вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси оптимистично оценил шансы установить безопасную зону вокруг ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о вероятности установления безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

На полях министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке в Вашингтоне» Гросси оценил шансы установить безопасную зону вокруг ЗАЭС и заявил, что настроен оптимистично. «На мой взгляд, это очень важно», — отметил он. Глава МАГАТЭ рассказал, что провел «очень предметные обсуждения» президентом России Владимиром Путиным и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Гросси подчеркнул, что Москва и Киев солидарны в обеспечении безопасности ЗАЭС. «Несмотря на различия, которые являются очевидными с учетом вооруженного конфликта между странами, я считаю, существует и общий знаменатель — что станцию необходимо защитить», — заключил он.

Ранее Гросси предложил создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Ее суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую мы в целом поддерживаем», — отметил он.

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Марина Совина
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