В МАГАТЭ оценили шансы установить безопасную зону вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси оптимистично оценил шансы установить безопасную зону вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказался о вероятности установления безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

На полях министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке в Вашингтоне» Гросси оценил шансы установить безопасную зону вокруг ЗАЭС и заявил, что настроен оптимистично. «На мой взгляд, это очень важно», — отметил он. Глава МАГАТЭ рассказал, что провел «очень предметные обсуждения» президентом России Владимиром Путиным и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Гросси подчеркнул, что Москва и Киев солидарны в обеспечении безопасности ЗАЭС. «Несмотря на различия, которые являются очевидными с учетом вооруженного конфликта между странами, я считаю, существует и общий знаменатель — что станцию необходимо защитить», — заключил он.

Ранее Гросси предложил создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Ее суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую мы в целом поддерживаем», — отметил он.