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16:47, 25 октября 2022Мир

В МАГАТЭ предложили создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС

Постпред России Ульянов сообщил о планах МАГАТЭ создать безопасную зону на Запорожской АЭС

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил создать безопасную зону вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этих планах сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Ее суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую мы в целом поддерживаем. Но, как всегда, вопрос в деталях», — рассказал постпред о концепции защитной зоны.

Ульянов отметил, что теперь представителям МАГАТЭ, России и Украины предстоим совместно определить географические параметры безопасной зоны. «То ли территории станции как таковая, что было бы, наверное, рациональным решением. То ли захватить какую-то территорию вокруг станции — все это предмет для обсуждения», — резюмировал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы. Он также выступил за согласование с МАГАТЭ параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС.

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Виктория Кондратьева
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