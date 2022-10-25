В МАГАТЭ предложили создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС

Постпред России Ульянов сообщил о планах МАГАТЭ создать безопасную зону на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил создать безопасную зону вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этих планах сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Ее суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую мы в целом поддерживаем. Но, как всегда, вопрос в деталях», — рассказал постпред о концепции защитной зоны.

Ульянов отметил, что теперь представителям МАГАТЭ, России и Украины предстоим совместно определить географические параметры безопасной зоны. «То ли территории станции как таковая, что было бы, наверное, рациональным решением. То ли захватить какую-то территорию вокруг станции — все это предмет для обсуждения», — резюмировал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы. Он также выступил за согласование с МАГАТЭ параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС.