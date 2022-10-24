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00:59, 24 октября 2022Мир

Россия назвала невозможным отсутствие охраны Запорожской АЭС

Замглавы МИД России Рябков назвал невозможным отсутствие охраны Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы. Его слова приводит ТАСС.

«Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность», — сказал он.

Также он заявил, что считает необходимым согласование с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.

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Марина Совина
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