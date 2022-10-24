Россия назвала невозможным отсутствие охраны Запорожской АЭС

Замглавы МИД России Рябков назвал невозможным отсутствие охраны Запорожской АЭС

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы. Его слова приводит ТАСС.

«Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность», — сказал он.

Также он заявил, что считает необходимым согласование с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.