Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей орех

Диетолог Елена Соломатина: грецкий орех полезен для пожилых благодаря йоду и белку

Грецкий орех полезен для пожилых людей благодаря содержащимся в нем йоду и белку, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Самый полезный для этой группы населения орех она назвала в беседе с «Москвой 24».

В день врач рекомендовала съедать от трех до пяти таких орехов. Соломатина указала на то, что в грецком орехе содержатся полезные для нервной системы витамины группы B, а также калий и магний. Они улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма, что способствует понижению давления.

Кроме того, продолжила врач, содержащийся в грецком орехе витамин E благотворно влияет на кожу, волосы и ногти. «В грецких орехах есть еще и йод, его много в перепонках. Это необходимый компонент для работы щитовидной железы и выработки энергии», — сказала она, добавив, что недостаточность щитовидной железы у пожилых людей приводит к снижению энергичности, лишнему весу, запорам, усталости.

Помимо этого, добавила Соломатина, в грецком орехе содержится строительный материал для организма — белок. «С возрастом получить белок из продуктов животного происхождения все сложнее, потому что уже сложно переварить мясо. Но белок-то все равно нужен, а орехи усваиваются неплохо, если их замочить», — подсказала она.

Содержащиеся в грецком орехе полезные жиры омега-3, в свою очередь, отметила врач, понижают уровень воспаления, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, компенсируют повышение плохого холестерина, который является провокатором образования атеросклеротических бляшек и ведет к инсультам и инфарктам.

Ранее главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина рекомендовала пожилым людям употреблять молочные продукты с пониженной жирностью.