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Врач дала рекомендации пожилым россиянам по употреблению молока

Главный гериатр Москвы Рунихина: в пожилом возрасте следует снизить жирность молока

Фото: Eiliv Aceron / Unsplash

Главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина порекомендовала пожилым людям употреблять молочные продукты с пониженной жирностью. Об этом она рассказала в интервью с РИА Новости.

Несмотря на все полезные свойства молочных продуктов, в частности, легко усваиваемого белка, людям в преклонном возрасте следует обращать внимание на жирность товара, посоветовала специалист. «Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов», — уточнила Рунихина.

Гериатр подчеркнула, что в них содержится достаточное количество белка и они могут войти в дневной рацион пожилого человека. Она также напомнила о вероятности индивидуальной непереносимости молочных продуктов, но, как отметила врач, пациенты в таком возрасте уже сами осведомлены о личных особенностях своего организма.

Ранее психиатр-нарколог Скрябин рассказал об опасности употребления алкоголя в пожилом возрасте. Среди существующих рисков, в том числе, оказались переломы, безболевые инфаркты миокарда, артериальная гипертония и обезвоживание.

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Варвара Кузьмина
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