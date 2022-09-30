Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых

Нарколог Скрябин: в пожилом возрасте алкоголь грозит безболевым инфарктом и переломами

Употребление алкоголя в пожилом возрасте грозит переломами, безболевым инфарктом и обезвоживанием, предупредил психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Об опасности алкоголя для пожилых людей он рассказал в беседе с агентством «Москва».

По словам Скрябина, пожилые люди, злоупотребляющие алкоголем, подвержены повышенному риску обезвоживания. Кроме того, продолжил он, у таких людей может развиться остеопороз, грозящий переломами. «В частности — шейки бедренной кости, которые обычно приковывают людей к постели до конца жизни. Употребление алкоголя пожилыми лицами также может вызывать безболевые инфаркты миокарда, артериальную гипертонию, нарушения сердечного ритма», — перечислил нарколог.

Он подчеркнул, что лекарственные рецептурные, безрецептурные и травяные препараты, которые пожилые люди могут употреблять в связи с хроническими заболеваниями, могут плохо сочетаться с алкоголем. «Более того, при употреблении алкоголя некоторые лекарства могут стать опасными. Поскольку очень многие пожилые люди принимают лекарства для лечения хронических заболеваний, одним из самых больших рисков для здоровья пожилых людей является смешивание лекарств и алкоголя», — заключил Скрябин.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин развеял популярный миф о пользе крепких спиртных напитков в борьбе с тревожностью. Он предупредил, что алкоголь не поможет снизить нервное напряжение и избавиться от тревожности.