Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых

Нарколог Скрябин: в пожилом возрасте алкоголь грозит безболевым инфарктом и переломами

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Употребление алкоголя в пожилом возрасте грозит переломами, безболевым инфарктом и обезвоживанием, предупредил психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Об опасности алкоголя для пожилых людей он рассказал в беседе с агентством «Москва».

По словам Скрябина, пожилые люди, злоупотребляющие алкоголем, подвержены повышенному риску обезвоживания. Кроме того, продолжил он, у таких людей может развиться остеопороз, грозящий переломами. «В частности — шейки бедренной кости, которые обычно приковывают людей к постели до конца жизни. Употребление алкоголя пожилыми лицами также может вызывать безболевые инфаркты миокарда, артериальную гипертонию, нарушения сердечного ритма», — перечислил нарколог.

Он подчеркнул, что лекарственные рецептурные, безрецептурные и травяные препараты, которые пожилые люди могут употреблять в связи с хроническими заболеваниями, могут плохо сочетаться с алкоголем. «Более того, при употреблении алкоголя некоторые лекарства могут стать опасными. Поскольку очень многие пожилые люди принимают лекарства для лечения хронических заболеваний, одним из самых больших рисков для здоровья пожилых людей является смешивание лекарств и алкоголя», — заключил Скрябин.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин развеял популярный миф о пользе крепких спиртных напитков в борьбе с тревожностью. Он предупредил, что алкоголь не поможет снизить нервное напряжение и избавиться от тревожности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО исключил принятие Украины в альянс прямо сейчас
Навка назвала условие МОК для допуска россиян к турнирам шантажом и хамством
В Генштабе ответили на вопрос о привлечении срочников к СВО
Тучная певица показала фигуру в легинсах с вырезами на ягодицах
Killnet анонсировала кибератаки на инфраструктуру НАТО
Неизвестные отобрали у российского таксиста деньги и забыли в салоне пистолет
МВД заявило о 180 тысячах участников митинга-концерта в Москве
Звезда «Универа» рассказал о трудностях с выплатой ипотеки
Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых
Глава ДНР заявил о тяжелой ситуации в Красном Лимане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.