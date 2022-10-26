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07:31, 26 октября 2022Мир

В США заявили о планах Макрона унизить Шольца

Politico: Макрон унизит Шольца отказом в совместной пресс-конференции в Париже

Фото: Ludovic MARIN/Pool / Reuters

Отказ президента Франции Эммануэля Макрона от совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем унизит немецкого политика, считает автор материала Politico.

По информации американского издания, Елисейский дворец не подтвердил встречу лидеров с журналистами после переговоров, хотя Берлин ранее анонсировал ее.

«Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца», — считает автор.
По его словам, отношения европейских лидеров значительно охладели за последнее время.

«Отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это политическая тактика, которую обычно используют в качестве упрека» — констатировала газета.

Ранее Макрон возмутился тем, что канцлер Шольц позаботился об энергосфере своей страны без консультаций с властями Франции. «Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза (ЕС), а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию», — сказал французский лидер.

Марина Совина
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