Премьер Италии Мелони: достигнуть мира на Украине можно лишь оказывая поддержку Киеву

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони назвала способ, благодаря которому, по ее мнению, можно достигнуть мира на Украине. По ее словам, это получится сделать лишь путем оказания поддержки киевским властям, сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь и буду работать для достижения справедливого мира, но нам нужно понять, как до него добраться. Его не достичь, размахивая радужными флагами на демонстрациях», —заявила она.

Мелони считает, что для того, чтобы стороны конфликта были готовы сесть за стол переговоров, необходимо добиться баланса сил, поскольку в том случае, если одна из сторон имеет преимущество, она не заинтересована вести диалог. Премьер подчеркнула, что единственным шансом добиться мирного решения конфликта является поддержка Киева и создание условий, при котором Украина может защищаться.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал возможным диалог Москвы и Киева, заявив, что РФ всегда готова искать решение кризиса. Он отметил, что в апреле стороны были близки к тому чтобы обсуждать разрешение конфликта, однако после этого президент Украины Владимир Зеленский юридически сделал невозможным ведение переговоров.