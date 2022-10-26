Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 26 октября 2022Мир

Итальянский премьер назвала способ достигнуть мира на Украине

Премьер Италии Мелони: достигнуть мира на Украине можно лишь оказывая поддержку Киеву
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони назвала способ, благодаря которому, по ее мнению, можно достигнуть мира на Украине. По ее словам, это получится сделать лишь путем оказания поддержки киевским властям, сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь и буду работать для достижения справедливого мира, но нам нужно понять, как до него добраться. Его не достичь, размахивая радужными флагами на демонстрациях», —заявила она.

Мелони считает, что для того, чтобы стороны конфликта были готовы сесть за стол переговоров, необходимо добиться баланса сил, поскольку в том случае, если одна из сторон имеет преимущество, она не заинтересована вести диалог. Премьер подчеркнула, что единственным шансом добиться мирного решения конфликта является поддержка Киева и создание условий, при котором Украина может защищаться.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал возможным диалог Москвы и Киева, заявив, что РФ всегда готова искать решение кризиса. Он отметил, что в апреле стороны были близки к тому чтобы обсуждать разрешение конфликта, однако после этого президент Украины Владимир Зеленский юридически сделал невозможным ведение переговоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова
В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Украине данных о российской армии
Итальянский премьер назвала способ достигнуть мира на Украине
В США поддержали план Маска по урегулированию кризиса на Украине
В Москве арестовали бывшего главреда Tatler
Эндокринолог Павлова поделилась формулами для похудения
Госдеп высказался о возможности применения ядерного оружия Россией
Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина
В России предупредили США о недопустимости вовлечения в бои на Украине
Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.