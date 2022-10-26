В Польше раскрыли условие для отказа Запада от помощи Украине

Польский депутат Коваль: Запад перестанет помогать Киеву после падения температуры в домах

Депутат Сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах. Об этом пишет Interia.

По его словам, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки Запада. «Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента России] Владимира Путина», — сказал депутат.

Коваль добавил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, гражане этих стран десятилетиями живут в комфорте. «Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов. Он посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора страны.