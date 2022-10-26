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13:38, 26 октября 2022Бывший СССР

В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Песков заявил о подготовке встречи Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В настоящий момент ведется подготовка трехсторонней встречи президента России Владимира Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля выразил надежду, что встреча трех политиков состоится, и отметил, что о ее месте и времени будет объявлено позднее.

Ранее Песков сообщал, что в среду, 26 октября, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Пресс-секретарь главы государства добавил, что президент также выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

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Алевтина Запольская
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