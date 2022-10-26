В ООН выступили за немедленное продление зерновой сделки

Замгенсека ООН Гриффитс выступил за немедленное продление зерновой сделки

Зерновую сделку по экспорту украинского зерна по Черному морю следует продлить. С соответствующим заявлением выступил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, его слова приводит ТАСС.

«Мы сосредоточены на том, чтобы [соглашение] было сейчас немедленно продлено. Это важно для рынка», — сказал замгенсека.

По его словам, днем ранее он был в Вашингтоне и провел дискуссии с госдепартаментом и теми, кто отвечает за санкции. По его словам, многие препятствия для российского экспорта были сняты.

Ранее НАТО призвала Россию продлить зерновую сделку. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости обеспечения бесперебойных поставок продовольствия наиболее нуждающимся в этом.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение по вывозу зерна с Украины.