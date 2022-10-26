НАТО призвала Россию продлить зерновую сделку

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию продлить зерновую сделку

НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом», — сказал он.

22 октября Киев сообщил, что выступает за продление договоренностей об экспорте зерна по Черному морю. До этого о продлении зерновой сделки высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский — он заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными на этот счет.

Соглашение по вывозу зерна с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. Два связанных документа подписали Россия, Украина, Турция и ООН.