США заявили о необходимости продления зерновой сделки

Энтони Блинкен заявил о необходимости продления сделки по экспорту зерна по Черному морю

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заявил о необходимости продления сделки по экспорту зерна по Черному морю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен и Гриффитс обсудили предпринимаемые усилия по удовлетворению рекордных потребностей в гуманитарной сфере, которые были вызваны различными проблемами, «включая конфликт, изменение климата и пандемию».

Отмечается, что госсекретарь напомнил о гуманитарных потребностях Киева и заявил о необходимости продления «черноморской зерновой инициативы».

Также Блинкен и Гриффитс поговорили о кризисах в Афганистане и Эфиопии, а также о необходимости предотвращения голода в Сомали.

22 октября Киев сообщил, что выступает за продление договоренностей об экспорте зерна по Черному морю. До этого о продлении зерновой сделки высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский — он заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными на этот счет.

Соглашение по вывозу зерна с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. Два связанных документа подписали Россия, Украина, Турция и ООН.