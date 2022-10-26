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21:30, 26 октября 2022Россия

Посол России в Британии объяснил смысл провокаций Киева

Посол России в Британии Келин: своими провокациями Киев пытается привлечь к себе внимание

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN объяснил смысл готовящихся провокаций со стороны Украины. По его словам, таким образом Киев пытается привлечь к себе внимание, отвлекая весь мир от своих неудач на фронте, сообщает ТАСС.

«У нас есть ощущение, что в настоящий момент властям в Киеве надо привлечь чем-то внимание. Наступления на разных фронтах, контратаки, как они их называют, остановились. Они теряют ресурсы. Линия фронта во всех местах стабилизировалась — в Херсоне, на востоке и в Запорожье», — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что данные, которые добывает российская разведка, являются крайне серьезными, поэтому, если появилась информация о подготовке провокации, это происходит в действительности. При этом Келин выразил надежду на то, что украинская сторона все же не решится осуществить задуманное.

Ранее посол назвал Украину провалившейся страной. По его сллвам, Запад допустил ошибку, надеясь, что Киев может одержать победу в военном противостоянии с Москвой.

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Марина Совина
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