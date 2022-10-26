Увеличилось число пострадавших при теракте в Мелитополе

Врио главы Запорожья Балицкий заявил о росте числа пострадавших при теракте в Мелитополе

Число пострадавших при теракте в Мелитополе выросло до 12 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

«Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но шесть — это те, которые в достаточно тяжелом состоянии», — приводит агентство его слова.

Утром 25 октября около здания телекомпании «ЗаТВ» произошел мощный взрыв. По информации местных властей, причастные к взрыву злоумышленники активировали самодельное взрывное устройство в автомобиле, который был припаркован около строения. В результате теракта были ранены шесть человек.