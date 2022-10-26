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13:08, 26 октября 2022Бывший СССР

Глава разведки Эстонии заявил о выполнении Путиным «религиозной» миссии

Глава разведки Эстонии Марран: Путин выполняет цели СВО с «религиозным» рвением
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Aleksey Babushkin / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выполняет цели специальной военной операции (СВО) на Украине с «религиозным» рвением. Об этом заявил глава эстонской разведки Микк Марран, пишет Bloomberg.

«Он [Путин] все еще выполняет своего рода религиозную или мессианскую миссию», — указал Марран, отметив, что российский лидер готовит свою страну и армию к длительной борьбе на Украине.

Глава разведки отметил, что решение провести в России частичную мобилизацию и призвать 300 тысяч резервистов, по-видимому, позволит продлить украинский конфликт до середины 2023 года.

Ранее военные эксперты и чиновники в публикации журнала Politico отметили, что после назначения генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой войск Вооруженных сил России на Украине действия российских войск стали тактически слаженнее. Один из западных офицеров указал, что сирийский опыт Суровикина уже является доказательством его компетентности.

Ранее Путин заявил, что цели спецоперации на Украине после объявления частичной мобилизации остаются неизменными. В первую очередь это освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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