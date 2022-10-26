Рената Литвинова решила подать в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову за клевету

Российская актриса Рената Литвинова сообщила о намерении подать в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Ранее Максимова дала интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), в котором заявила, что состояла с Литвиновой в «абьюзивных» отношениях, а также намекнула на то, что актриса не терпит конкуренции.

«Есть звезды, которые не терпят значимости других людей и хотят играть моноспектакль. Я понимала, что либо я всегда буду тенью и проживать жизнь взаймы, либо я уйду и буду жить своей жизнью. Это были созависимые и абьюзивные отношения. Обиды напрямую связаны с гордостью. Рената считает, что я предательница», — отметила модель.

Литвинова, в свою очередь, обвинила Максимову во лжи, а также заявила, что вместе с адвокатами готовит несколько исков в суд против модели, касающихся «обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом», а также «клеветы».

Актриса, переехавшая жить во Францию в марте этого года, добавила, что перестала работать с моделью из-за кражи: «Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство».

Ранее стало известно, что автор песен Светланы Лободы подал в суд на Первый канал и потребовал 1,5 миллиона рублей.