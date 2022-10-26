Юрист предупредил россиян о схеме обмана на кассах самообслуживания

Юрист Соловьев: некоторые покупатели не оплачивают товары на кассе самообслуживания

Некоторые граждане используют кассы самообслуживания для хищения товаров. Об этой схеме обмана рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

«Они подходят к терминалу, считывают специальным устройством штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату картой и покидают магазин. В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек», — предупредил Соловьев.

По словам юриста, следующий покупатель, который подойдет к кассе с незакрытым чеков, «рискует, помимо своих товаров, оплатить и покупки магазинных воришек». Поэтому при оплате на кассах самообслуживания стоит убедиться в том, что на устройстве нет незакрытых чеков. После оплаты следует также тщательно сверить чек с перечнем приобретенных товаров.

«Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации. Работник администрации вместе со службой безопасности проверит данные с камер видеонаблюдения и произведет возврат излишне уплаченных средств», — резюмировал эксперт.

Ранее юрист Соловьев рассказал об операциях по снятию средств с банковской карты в день, которые могут вызвать подозрения у банков. По его словам, подозрительными операциями являются перевод более 10 получателям в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, операций с суммой от миллиона рублей в месяц или короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.