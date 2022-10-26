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19:34, 26 октября 2022Культура

Юлия Савичева разбила гитаристу голову туфлей

Певица Юлия Савичева разбила гитаристу голову туфлей во время концерта

Российская певица Юлия Савичева разбила своему гитаристу голову туфлей во время концерта. Об этом сообщает Super.

Обувь артистки прилетела музыканту в лоб, из-за чего у него еще на протяжении трех песен со лба текла кровь. На опубликованном изданием ролике можно увидеть, как исполнительница во время выступления скидывает с ноги туфлю, и она ударяет каблуком по голове гитариста. Сама Савичева не поняла, что музыкант получил травму во время выступления.

Ранее Савичева сравнила лейбл продюсера Максима Фадеева MALFA с «адским логовом». «В какой-то момент почувствовала, что Макс начал отдаляться. Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании», — вспомнила исполнительница. Она прекратила сотрудничать с компанией в 2018 году.

Евгений Шульгин
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