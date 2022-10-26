Певица Юлия Савичева разбила гитаристу голову туфлей во время концерта

Российская певица Юлия Савичева разбила своему гитаристу голову туфлей во время концерта. Об этом сообщает Super.

Обувь артистки прилетела музыканту в лоб, из-за чего у него еще на протяжении трех песен со лба текла кровь. На опубликованном изданием ролике можно увидеть, как исполнительница во время выступления скидывает с ноги туфлю, и она ударяет каблуком по голове гитариста. Сама Савичева не поняла, что музыкант получил травму во время выступления.

Ранее Савичева сравнила лейбл продюсера Максима Фадеева MALFA с «адским логовом». «В какой-то момент почувствовала, что Макс начал отдаляться. Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании», — вспомнила исполнительница. Она прекратила сотрудничать с компанией в 2018 году.