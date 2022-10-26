Учитель российской школы во время урока вырвал кусок щеки у шестиклассника

В Красноярском крае учитель физкультуры напал на шестиклассника и начал его душить

В Красноярском крае учитель физкультуры одной из школ Канска напал на шестиклассника. Об этом изданию «Подъем» заявила мать пострадавшего ребенка.

По словам женщины, во время урока дети смеялись и что-то обсуждали. В какой-то момент педагог якобы схватил ее сына за шею и начал душить. «Так продолжалось весь урок. Были сняты побои: у ребенка вырван кусок щеки и кровоподтеки на шее. Обращались в полицию, написали заявление», — рассказала россиянка.

Она также возмутилась, что из школы никто ни разу не позвонил и не спросил о самочувствии пострадавшего мальчика. Женщина утверждает, что в учебном заведении во всем винят детей, а напавший на ее сына педагог продолжает преподавать «как будто ничего не случилось».

Журналисты связались с управлением образования города Канска, однако там отказались комментировать ситуацию, но подчеркнули, что проводится проверка.

Ранее в Сочи двух воспитательниц детского сада обвинили в избиении воспитанников с аутизмом. Издевательства над детьми попали на видео. На кадрах видно, как педагог бьет одного из малышей по голове руками и предметом, похожим на книгу. На другой записи женщина хватает малолетнего мальчика за волосы. Все это сопровождается оскорблениями детей.