Воспитательницы российского детсада избили детей с аутизмом и попали на видео

В Сочи воспитательницы детского сада избивали детей с аутизмом

В Сочи две воспитательницы детского сада систематически избивали воспитанников с аутизмом. Издевательства над детьми попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

По информации издания, запись сделана в 2020 году. На кадрах видно, как одна из женщин бьет ребенка по голове руками и предметом, похожим на книгу. На другом видео россиянка хватает мальчика за волосы и пытается силой заставить его пить воду. Издевательства сопровождаются оскорблениями в адрес воспитанников.

Как пишет канал, родители заметили у детей синяки, полученные вне дома. Сами пострадавшие постеснялись признаться, откуда у них появились травмы.

После начавшегося скандала педагоги уволились из детсада, а через несколько месяцев открыли по соседству свое дошкольное учреждение. Одна из женщин стала администратором, а вторая занялась работой с детьми. Родители новых воспитанников также начали замечать на их телах синяки. Кроме того, в руки взрослых попало видео двухлетней давности с прошлого места работы воспитательниц, и они решили обратиться в правоохранительные органы.

Региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении одной из воспитательниц уголовное дело. По данным ведомства, в январе и феврале 2021 года женщина в качестве наказания за мелкие проступки систематически таскала за волосы восьмилетнюю девочку, а также избивала ее тряпкой, руками и ногами.

В данный момент следователи устанавливают остальные обстоятельства произошедшего, а также факты издевательств над другими детьми.

Ранее воспитателя детского спортивного лагеря «Жемчужина» в Забайкалье заподозрили в систематическом избиении воспитанников скакалкой и кулаками. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об истязании малолетних.