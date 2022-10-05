Воспитателя российского лагеря обвинили в избиении детей скакалкой и кулаками

Воспитателя из Читы обвинили в избиении воспитанников детского лагеря «Жемчужина»

Воспитателя детского спортивного лагеря «Жемчужина» в Забайкалье заподозрили в систематическом избиении воспитанников скакалкой и кулаками. Об этом 5 октября сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, в Чите тренер по спортивной борьбе по устной договоренности пригласил своего 24-летнего знакомого на должность воспитателя в учреждении. Предположительно, в июле 2022 года новоиспеченный педагог без профильного образования регулярно избивал четырех детей руками и скакалкой.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних, совершенное в отношении двух и более лиц», в ближайшее время мужчине предъявят окончательное обвинение.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет 65-летняя бывшая воспитательница красноярского детского сада — женщина избивала подопечных детей и запрещала им ходить в туалет. Другая воспитательница из российского региона избила трехлетнюю девочку до сотрясения мозга.