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Бывшую воспитательницу российского детсада осудят за истязание трех детей

В Красноярске 65-летнюю экс-воспитательницу детского сада осудят за истязание трех детей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Красноярске 65-летняя бывшая воспитательница детского сада №315 предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение обязанностей и истязание детей. Об этом в пятницу, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, в период с 19 июля по 3 декабря 2021 года россиянка, раздражаясь из-за непослушания воспитанников и не желая заниматься их воспитанием, била двух трехлетних мальчиков и одну девочку по ягодицам, резко таскала их за руки, грубо с ними разговаривала и запрещала ходить в туалет, а иногда запирала в нем.

Вину в содеянном женщина не признала.

Ранее стало известно, что в Туле местную жительницу осудили на 9,5 года за истязание приемных детей 2004 и 2014 года рождения.

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Елизавета Новикова
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