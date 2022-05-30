Истязавшую двух приемных детей россиянку осудили почти на 10 лет

В Туле женщину осудили на 9,5 лет за пытки двух сирот, одному из них она изуродовала лицо

В Туле местную жительницу осудили на 9,5 лет за истязание приемных детей 2004 и 2014 годов рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Судом установлено, что в период с июля 2019 по апрель 2021 года женщина-опекун жестоко обращалась с мальчиками, регулярно избивала их и применяла пытки. Кроме того, она незаконно запирала старшего ребенка в кладовке и изуродовала ему лицо.

Сейчас суд рассматривает дело в отношении замначальника территориального отдела Министерства труда и социальной защиты. Ее обвиняют по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая нарушение прав и законных интересов граждан»). По данным следствия, в период с июля 2019 по апрель 2021 года чиновница не проверяла условия жизни сирот, из-за ее бездействия опекун в течение двух лет издевалась над ними.

Ранее стало известно, что в Челябинске российского бизнесмена отправили в колонию за насилие над девятью сиротами. По версии следствия, с 2014 по август 2017 года обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении бывших воспитанников Лазурненской специальной (коррекционной) школы-интерната.