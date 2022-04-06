Российская чиновница предстанет перед судом из-за пытавшего детей опекуна

В Туле чиновницу Минтруда осудят за пытки двух мальчиков-сирот опекуном

В Туле заместитель начальника территориального отдела Министерства труда и социальной защиты предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом в среду, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ее обвиняют по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая нарушение прав и законных интересов граждан»).

По данным следствия, в период с июля 2019 по апрель 2021 года чиновница не проверяла условия жизни двух сирот 2004 и 2014 годов рождения, живущих в приемной семье. Из-за ее бездействия в течение двух лет опекун жестоко обращалась с мальчиками, пытала старшего ребенка, незаконно лишала его свободы и причиняла тяжкий вред здоровью обоих детей.

Ранее следователи завершили расследование дела в отношении их опекуна, ее дело сейчас рассматривается в суде.