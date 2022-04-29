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Российского бизнесмена отправили в колонию за насилие над девятью сиротами

Бизнесмена из Челябинска осудили на 21 год за насилие над девятью мальчиками-сиротами

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Красноармейский районный суд отправил в колонию строгого режима на 21 год жителя Челябинска, обвиняемого в сексуальном насилии над мальчиками-сиротами. Об этом сообщила консультант суда Анна Леготина, ее слова передает «Интерфакс».

В деле девять потерпевших — бывших воспитанников Лазурненской специальной (коррекционной) школы-интерната. Суд также удовлетворил иски, поданные представителями восьми детей, каждый из них получит по миллиону рублей.

По версии следствия, с 2014 по август 2017 года обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников интерната, пользуясь их беспомощным состоянием. При этом бизнесмен говорил, что посещает учреждение для того, чтобы в дальнейшем оформить опеку над кем-то из детей.

О детском борделе в Лазурненском интернате стало известно в конце 2018 года. Дети рассказали опекунам, что к ним приходили двое мужчин, которые занимались с ними сексом, одного из них называли Серегой. Им оказался 51-летний индивидуальный предприниматель Сергей Кокорин. По версии следствия, он часто приезжал в интернат, водил ребят на озеро, угощал конфетами, шампанским и сигаретами, а потом насиловал.

Изначально мужчину отправили под домашний арест, однако 25 сентября ему изменили меру пресечения. Причиной стало нарушение условий домашнего ареста: Кокорин встречался со свидетелями, созванивался с потерпевшим и просил их изменить показания, а также покидал жилое помещение. После этого обвиняемого заключили под стражу.

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Елизавета Новикова
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